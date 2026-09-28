Avioni bën ulje emergjente në Portugali, pas një problemi në bord
Një fluturim i Delta-s nga Barcelona drejt Bostonit bëri një ulje emergjente të dielën pasdite në Porto të Portugalisë, pas raportimit të një problemi në bord.
Fluturimi DL251 u devijua drejt Portos dhe u ul në mënyrë të sigurt, njoftoi kompania ajrore. Sipas të dhënave të Flightradar24, avioni u nis nga Barcelona rreth orës 15:15 dhe mbërriti në Porto rreth orës 17:45.
Avioni, një Airbus A330, kishte në bord pasagjerë të cilët morën ndihmë mjekësore pas uljes në aeroportin Francisco Sá Carneiro. Sipas autoriteteve portugeze të emergjencave, tetë persona u trajtuan në pistë, ndërsa tre të tjerë u transportuan në spital.
Një zëdhënës i autoritetit portugez për emergjencat dhe mbrojtjen civile tha se ulja emergjente u shkaktua nga prania e tymit në kabinën e avionit.
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