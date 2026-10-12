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12 Tet 2026
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Ekspozita

Banksy hyn në muze: zbulohet galeria sekrete e muraleve e Muzeut Lucas me 12 vepra të artistit anonim

Artisti britanik, që zakonisht shmang ekspozitat muzeale, punoi personalisht me George Lucas-in për galerinë e katit të pestë; detajet u mbajtën sekret edhe nga vetë stafi i muzeut — shkruan The Art Newspaper

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Hyrja e muralit "The Great Wall of Los Angeles" të Judy Baca-s në Los Anxhelos
Fotoja tregon hyrjen e muralit "The Great Wall of Los Angeles" të Judy Baca-s, vepra e së cilës ekspozohet në galerinë e Muzeut Lucas — CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Në katin e pestë të Muzeut Lucas të Artit Narrativ në Los Anxhelos, i hapur për publikun muajin e kaluar, fshihet një galeri që shumë vizitorë mund ta humbasin — dhe që, siç zbulon The Art Newspaper, i është kushtuar tërësisht muralit si formë arti.

Në galerinë fqinje janë ekspozuar 12 vepra të Banksy-t, artistit anonim britanik të artit të rrugës: disa janë riprodhuar në studion e tij dhe dy janë të huazuara. Prania e tyre në një muze është e pazakontë, pasi Banksy zakonisht shmang shfaqjet institucionale — dhe, sipas The Art Newspaper, ai ka punuar personalisht me George Lucas-in për kontributin e tij.

Informacioni u mbajt aq i fshehtë sa shumica e stafit të muzeut nuk e dinin se çfarë do të mbushte këto hapësira deri në prezantimin për mediat para hapjes, shkruan The Art Newspaper.

Përballë veprave të Banksy-t qëndron një riprodhim gjigant i kryeveprës së Diego Rivera-s të vitit 1933 për Rockefeller Center në Nju Jork, “Man at the Crossroads”: vepra origjinale u shkatërrua me urdhër të Rockefeller-it për mesazhin e saj pro-punëtor dhe anti-kapitalist, ndërsa Rivera më vonë krijoi një version më të vogël në Mexico City, mbi të cilin bazohet riprodhimi i ekspozuar.

Në të majtë ekspozohen skicat e Judy Baca-s për “The Great Wall of Los Angeles” — murali gjysmë milje i gjatë i njohur si “The History of California”, një nga muralet më të gjata në botë të realizuara nga një grua, që rrëfen historinë e Kalifornisë nga parahistoria deri në ditët tona.

Galeria dallohet nga pjesa tjetër e muzeut pikërisht sepse përmban art politikisht të hapur, në një institucion që në përgjithësi shmang politikën — një kontrast që, sipas The Art Newspaper, e bën atë hapësirën më të guximshme të Muzeut Lucas.

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