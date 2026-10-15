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Teknologji

OpenAI pranon të mos përdorë sekretet tregtare të pretenduara të Apple, ndërsa gjyqtari paralajmëron urdhër ndalimi

Pas seancës në Kaliforni, OpenAI u zotua gjithashtu të mbledhë imazhe forenzike nga pajisjet e 14 punonjësve, në betejën ligjore për harduerin e inteligjencës artificiale

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Beteja ligjore mes Apple dhe OpenAI për sekretet tregtare dhe harduerin e inteligjencës artificiale mori të mërkurën një kthesë të rëndësishme në Kaliforni, siç raporton Bloomberg, nëpërmjet 9to5Mac. Gjyqtari federal Edward Davila sinjalizoi gjatë seancës se ka shumë gjasa të miratojë kërkesën e Apple për një urdhër paraprak ndalimi ndaj OpenAI, që do ta kufizonte kompaninë për sa kohë zgjat procesi gjyqësor.

Pas këtij sinjali, OpenAI pranoi vullnetarisht të mos përdorë sekretet tregtare që Apple pretendon se i janë marrë. Si pjesë e marrëveshjes, kompania u zotua të mbledhë imazhe forenzike nga pajisjet e 14 punonjësve që mund të përmbajnë informacion konfidencial të Apple. Marrëveshja nuk është thjesht deklarative: gjyqtari ka autoritetin ta zbatojë atë dhe OpenAI rrezikon sanksione nëse nuk e respekton.

Davila, megjithatë, nuk i pranoi të gjitha kërkesat e Apple. Ai e cilësoi si një kërkesë shumë të madhe idenë e inspektimit të çdo pajisjeje dhe depoje të mundshme, ndërsa avokati i Apple sqaroi se inspektimet do të kufizohen te një grup i vogël ish-punonjësish të kompanisë.

Apple e paditi OpenAI-n në korrik, së bashku me io Products dhe ish-punonjësit Chang Liu e Tang Tan, duke pretenduar vjedhje të sekreteve tregtare për të përshpejtuar hyrjen e rivalit në tregun e harduerit të inteligjencës artificiale. Kompania kërkoi edhe zbulim të përshpejtuar të provave, dhe shumë prej këtyre kërkesave u miratuan një ditë para seancës.

Po atë ditë, më herët, OpenAI kishte paraqitur një mocion ku pretendonte se një ish-punonjës i saj, i rikthyer te Apple, kishte marrë më shumë se 100 skedarë konfidencialë për një pajisje të papublikuar dhe ua kishte prezantuar ato drejtuesve të lartë të Apple. Apple i tha Reuters se nuk ka gjetur prova për këto pretendime, ndërsa OpenAI mohon se i duhen sekretet e Apple për planet e saj.

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