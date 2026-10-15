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Teknologji

Intero Biosystems do t’i testojë ilaçet mbi zorrë të vogla njerëzore të rritura në laborator, jo mbi kafshë

Startup-i nga Denveri u shet kompanive farmaceutike organoidet intestinale GastroScreen, ndërsa rregullatorët amerikanë nxisin alternativa ndaj testimit te kafshët

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Një startup nga Denveri po përpiqet ta ndryshojë mënyrën se si testohen ilaçet, duke përdorur zorrë të vogla njerëzore të rritura në laborator në vend të kafshëve, siç raporton TechCrunch. Intero Biosystems, e dalë nga Universiteti i Miçiganit, zhvillon organoide intestinale njerëzore — inde laboratorike që imitojnë zorrën — për të studiuar efektet e ilaçeve dhe përbërjeve mbi trupin e njeriut përpara se ato të provohen te njerëzit.

Produkti kryesor i kompanisë, GastroScreen, përmban disa lloje qelizash dhe indesh të zorrës njerëzore, ndryshe nga modelet më të thjeshta që kopjojnë vetëm një pjesë të saj. Çdo organoid është rreth një milimetër i madh dhe kompania dërgon rreth 100 copë njëherësh në një epruvetë, për përdorim si model i shëndetshëm ose me gjendje të ngjashme me sëmundjet, duke plotësuar dhe synuar të reduktojë testimin te kafshët.

Bashkëthemelues janë drejtori ekzekutiv Charlie Childs dhe drejtoresha teknike Madeline Eiken. Kompania, e themeluar në vitin 2024, ka shtatë punonjës dhe pak më pak se 10 klientë; vitin e kaluar mblodhi një raund pre-seed prej 2.3 milionë dollarësh, ndërsa nga tremujori i katërt i vitit të kaluar deri në tremujorin e tretë të këtij viti ka gjeneruar mbi 400 mijë dollarë të ardhura.

Interesi për këto modele nxitet edhe nga ndryshimet rregullatore në Shtetet e Bashkuara. FDA paraqiti në prill të vitit të kaluar plane për të reduktuar varësinë nga testimi te kafshët dhe në mars të këtij viti nxori udhëzime draft për validimin e metodave alternative, pa miratuar ende ndonjë metodë specifike.

GastroScreen rrjedh nga qeliza burimore të induktuara pluripotente, që mund të merren nga një mostër gjaku, gjë që sipas kompanisë e bën modelin më të shkallëzueshëm dhe potencialisht të personalizueshëm. Validimi ndodhet në fazën e dytë nga tre, ndërsa kompania synon automatizimin e prodhimit deri në qindra mijëra organoide për seri, licencimin e të dhënave për kompanitë farmaceutike dhe ato të inteligjencës artificiale dhe, në afat të gjatë, një zorrë artificiale. Startup-i u prezantua të mërkurën në TechCrunch Disrupt në San Francisko, mes 20 startup-eve të garës Startup Battlefield.

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