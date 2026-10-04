«Fall of Freedom» kthehet me qindra veprime arti kundër autoritarizmit në SHBA
Iniciativa arti-aktivizëm, e drejtuar nga Dread Scott, Lynn Nottage dhe Jenny Polak, mbush Shtetet e Bashkuara me qindra ngjarje nga 2 deri më 4 tetor — nga veprat publike te ekspozitat, koncertet dhe punëtoritë.
Iniciativa «Fall of Freedom», që bashkon artin dhe aktivizmin, është kthyer këtë vit me edicionin e dytë — me qindra ngjarje në të gjithë Shtetet e Bashkuara nga 2 deri më 4 tetor, siç njofton Hyperallergic. Vepra publike arti, koncerte, ekspozita, punëtori për krijimin e zinëve dhe lexime janë pjesë e programit të këtij viti, duke bashkuar artistë dhe organizata kulturore në atë që organizatorët e përshkruajnë si rezistencë ndaj një administrate gjithnjë e më autoritare.
Lëvizja drejtohet nga një grup punonjësish kulturorë, mes tyre artistët Dread Scott dhe Jenny Polak, dramaturgja Lynn Nottage dhe shkrimtarja e kuratorja Laura Raicovich. Edicioni i parë u mbajt nëntorin e vitit të kaluar; që atëherë, siç theksojnë organizatorët, sulmet ndaj arteve dhe lirisë së fjalës janë përshkallëzuar — nga përpjekjet për t’i vënë emrin e Trump-it Qendrës Kennedy te kërcënimet për fondet federale dhe ndikimi në programin e Institucionit Smithsonian, madje edhe synimi i veprave publike si «Blue» e Joel Shapiro-së dhe «Infinity» e José de Rivera-së.
Ngjarja kryesore e kësaj fundjave është «Undersiege», një produksion me monologë nga mbi 40 gra dhe femme afro-amerikane, i konceptuar nga Nottage së bashku me Dominique Morisseau-n, fituese e grantit MacArthur. Ajo u shfaq të premten, më 2 tetor, në Muzeun Studio në Harlem, në bashkëpunim me Teatrin Kombëtar të Zi. Programi i kësaj vjeshte përfshin gjithashtu një shfaqje për nder të piktorit Jean-Michel Basquiat në New York Theatre Workshop, një punëtori në Little Rock për krijimin e zinëve — praktikë që, siç shkruan Hyperallergic, është vënë nën vëzhgim nga administrata — si dhe një takim në Qendrën Kennedy në Uashington, ku pjesëmarrësit ftohen të ndajnë historitë e tyre të preferuara për institucionin.
«Artistët po e përdorin kolektivisht këtë moment për të thënë se zëri ynë nuk mund dhe nuk do të heshtet,» i tha Nottage Hyperallergic-ut me email. «Është bukur të shohësh sa njerëz në të gjithë vendin iu janë përgjigjur kësaj thirrjeje për veprim duke organizuar koncerte, lexime, punëtori, ekspozita dhe salone që e vendosin artin në qendër si formë rezistence, festimi dhe çlirimi.» Edhe Dread Scott u shpreh i prerë: «Fashizmi në Shtetet e Bashkuara po përparon dhe po metastazohet. … Por artistët dhe muzikantët janë të pabindur dhe ne refuzojmë të heshtim.»
Emri i lëvizjes është një lojë fjalësh që sinjalizon si shpresën ashtu edhe pasigurinë e klimës aktuale politike, shkruan Hyperallergic. Organizatorët e zgjeruan lëvizjen më herët këtë vit me një seri ngjarjesh mbarëkombëtare rreth 1 majit, ndërsa edicioni i kaluar kulmoi me një protestë kërcimi në Qendrën Kennedy. «Një etikë thelbësore e projektit është besimi se kreativiteti, në vetvete, është një praktikë rezistence,» ka shkruar artisti Kris Grey, pjesëmarrës i edicionit të parë. «Arti nuk është luks në momente të tilla; është strategji mbijetese.»
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