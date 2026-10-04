Trump në tubim në Ohio: «Pretendoni sikur jam unë në fletëvotim» dhe mbështet qendrat e të dhënave
Presidenti amerikan Donald Trump mbajti të shtunën në mbrëmje një tubim në Vandalia të Ohios, ku u bëri thirrje mbështetësve të votojnë për kandidatët republikanë në zgjedhjet afatmesme të 3 nëntorit, "sikur ai vetë të ishte në fletëvotim".
Tubimi u mbajt në shkollën e mesme Butler në Vandalia, në periferi të Daytonit, ku presidenti u shfaq krah për krah me senatorin republikan Jon Husted dhe me kandidatin për guvernator Vivek Ramaswamy, siç njofton gazeta Cincinnati Enquirer. Garat janë të ngushta: Husted përballet me ish-senatorin demokrat Sherrod Brown për Senatin, ndërsa Ramaswamy garon për guvernator. Trump ka fituar Ohion në të tria zgjedhjet ku ka kandiduar.
Duke folur para një turme entuziaste, Trump u kërkoi të pranishmëve: “Pretendoni sikur jam unë në fletëvotim” dhe “Kur kandidoj unë, fitojmë”. Kundërshtarët politikë i përshkroi si “radikalë”, “komunistë”, “të çmendur” dhe “njerëz të sëmurë”, duke theksuar se është thelbësore që republikanët të ruajnë shumicat në Dhomën e Përfaqësuesve dhe në Senat.
Presidenti shprehu gjithashtu mbështetjen e tij për qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale, duke deklaruar se ato “përfitojnë komunitetet lokale” dhe se Ohio ka një nga përqendrimet më të larta në vend — çka, sipas tij, do ta ndihmonte SHBA-në të mposhtë Kinën në garën globale për IA-në. Por shumë banorë të Ohios mbeten skeptikë: një sondazh i prillit i Universitetit Shtetëror Bowling Green tregoi se shumica beson se qendrat e të dhënave rrisin kostot e energjisë në shtëpi dhe dëmtojnë mjedisin, ndërsa mbi 70% e të anketuarve favorizonin një ndalim të përkohshëm të ndërtimit të qendrave të reja. Strategët republikanë frikësohen se ky qëndrim mund t’i kushtojë shtrenjtë Husted-it në zgjedhjet afatmesme.
Trump foli edhe për jetën e tij para politikës, duke thënë se mund të kishte qenë “në shtëpi, në Monte Carlo, kudo”. Turma ia ktheu me brohoritje “edhe katër vjet”, ndërsa presidenti u përgjigj se “do të donte ta bënte edhe për katër vjet”.
Ai kritikoi gjithashtu emigrantët haitianë në Springfield të Ohios, duke thënë se “të gjithë po kthehen në vendin e tyre”, dhe recitoi edhe një herë poezinë e njohur “Gjarpri”. Komentet erdhën të njëjtën ditë me funeralin e studentit haitian Pierre Damas Bel, vdekja e të cilit i atribuohet politikave të rrepta të imigracionit; guvernatori republikan Mike DeWine mori pjesë në funeral dhe mungoi në tubim.
Jashtë ambienteve të shkollës ishin mbledhur edhe protestues kundër Trumpit, por tubimet mbetën paqësore. Ndërkohë, në skenë u shfaq papritur edhe ish-trajneri i NFL-së, Jon Gruden, duke shprehur mbështetje për Husted-in.
Sondazhet e fundit e vendosin shkallën e miratimit të Trumpit në Ohio diku mes 35 dhe 42 përqind.
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