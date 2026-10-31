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Konflikti SHBA - Iran

Parlamenti iranian merr të paktën 10 propozime për tërheqjen e Iranit nga Traktati i Mospërhapjes Bërthamore

Zëdhënësi i komisionit të sigurisë kombëtare të parlamentit iranian i tha transmetuesit shtetëror IRIB se në parlament janë paraqitur të paktën 10 propozime për tërheqjen e Iranit nga Traktati i Mospërhapjes Bërthamore (NPT).

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Ndërtesa e parlamentit të Iranit në Teheran (foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Në parlamentin iranian janë paraqitur të paktën 10 propozime për tërheqjen e Iranit nga Traktati i Mospërhapjes Bërthamore (NPT), siç njofton Al Jazeera duke cituar transmetuesin shtetëror iranian IRIB.

“Të paktën 10 propozime janë paraqitur në parlament për tërheqjen e Iranit nga NPT-ja”, tha zëdhënësi i komisionit të sigurisë kombëtare të parlamentit në një intervistë për IRIB-in.

Irani kishte kërcënuar edhe në vitin 2025 se do të largohej nga traktati ndërkombëtar, pasi Izraeli nisi një sulm ndaj objekteve bërthamore dhe ushtarake iraniane.

Propozimet vijnë ndërsa ndërmjetësit rajonalë po i bëjnë presion Teheranit të pranojë kthimin e inspektorëve ndërkombëtarë në objektet bërthamore të bombarduara, në këmbim të lehtësimit të pjesshëm të sanksioneve amerikane.

NPT-ja është marrëveshja themelore ndërkombëtare që synon të parandalojë përhapjen e armëve bërthamore; tërheqja e Iranit prej saj do të shënonte një përshkallëzim të madh diplomatik në mes të luftës me SHBA-në dhe Izraelin.

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