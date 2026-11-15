Gjyqtarja federale bllokon sërish mbylljen e fushës së golfit East Potomac të Trump-it
Një gjyqtare federale urdhëroi të shtunën që East Potomac Park, parku publik buzë lumit në Uashington, të mbetet i hapur për momentin, në vend që të mbyllet të dielën për rinovimet e kërkuara nga presidenti Donald Trump, siç njofton Reuters.
Gjyqtarja e qarkut Ana Reyes, në një vendim prej 30 faqesh, bllokoi përkohësisht qeverinë federale nga zbatimi i planit që do ta mbyllte zonën të dielën. Urdhri është në fuqi deri më 28 nëntor 2026 ose deri në një urdhër tjetër të gjykatës. Vendimi u raportua edhe nga Associated Press. Trump kishte thënë në një postim më 18 tetor se mbyllja do të zgjaste 15 muaj dhe do t’i shndërronte ofertat e golfit të parkut në “one of the Best and Most Spectacular Golf Courses anywhere in the World”; më 26 tetor tha se fusha mbyllet më 15 nëntor për rinovim.
Reyes vendosi se arsyet e deklaruara të administratës për mbylljen ishin “pretextual” (paratekst) dhe se qeveria shkeli të paktën dy ligje federale “për të përmbushur një afat arbitrar”. “Qeveria propozon të mbyllë një park historik, të shijuar çdo ditë nga uashingtonas të të gjitha shtresave, për një kohë të pacaktuar”, shkroi ajo. Parku është pranë Memorialit të Jefferson-it, rreth 3 km (2 milje) në jug të Shtëpisë së Bardhë; gjyqtarja tha se administrata nuk detyrohet të mbajë në funksion operacionet e golfit, por nuk mund ta përdorë mungesën e tyre si arsye për të përjashtuar publikun.
Parku ka tre fusha golfi me gjithsej 36 vrima, një fushë mini-golfi dhe një unazë të shtruar popullore për çiklistë e vrapues. Rizhvillimi i propozuar do ta kthente në një fushë të vetme kampionati me 18 vrima, që sipas Trump-it mund të presë ngjarje si US Open dhe Ryder Cup, duke mbetur e hapur për publikun.
Padia u ngrit nga DC Preservation League, së bashku me dy banorë e golferë vendas, të përfaqësuar nga Democracy Forward, e cila thotë se rizhvillimi shkel rregullore dhe statute federale. Këshilltarja e lartë ligjore Catherine Carroll tha se administrata po ndiqte “një tjetër projekt vaniteti të presidentit” dhe se parku i çmuar nuk mund të zëvendësohej. Departamenti i Drejtësisë tha në deklaratë se gjykata pranoi që Shërbimi i Parqeve Kombëtare mund të kufizojë aksesin kur publiku është në rrezik, se asgjë në urdhër nuk pengon planifikimin e një fushe golfi të klasit botëror, dhe se departamenti do ta mbrojë gjithmonë me forcë agjendën e administratës Trump në gjykatë.
Reyes më parë kishte bllokuar Shërbimin e Parqeve Kombëtare nga prerja e pemëve ose ndryshime të pakthyeshme pa njoftim paraprak, dhe ka urdhëruar një hetim etik nëse avokatët e qeverisë e kanë mashtruar për afatet e mbylljes. Departamenti i Drejtësisë e ka akuzuar për tejkalim kompetencash dhe ka kërkuar përjashtimin e saj, kërkesë që ajo e refuzoi. Reyes u emërua nga presidenti demokrat Joe Biden.
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