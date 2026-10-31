Trump nga Zyra Ovale: Irani do të bisedojë, kemi kohë — është luftë, por jo një luftë tipike
Presidenti Donald Trump u tha gazetarëve në Zyrën Ovale se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se Teherani do të bisedojë, duke shtuar se SHBA-ja ka kohë dhe se "është një luftë, por nuk është një luftë tipike".
Presidenti amerikan Donald Trump u tha të premten gazetarëve në Zyrën Ovale se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se Teherani do të bisedojë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.
“Është një luftë, por nuk është një luftë tipike”, tha Trump, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara kanë kohë. Presidenti lëvizi mes sinjaleve për goditje të reja ndaj Iranit dhe mundësisë së një marrëveshjeje.
Javën e kaluar Trump tha se SHBA-ja “mund të bëjë edhe një Epic Fury të vogël”, duke iu referuar operacionit të fundit të shkurtit, kur SHBA-ja nisi goditje të përbashkëta me Izraelin ndaj Iranit dhe filloi lufta. Në një rast tjetër, presidenti tha se ka shans për një marrëveshje “të madhe dhe të mirë”.
Deklaratat nga Zyra Ovale vijnë ndërsa ndërmjetësit katarikë ndodheshin të premten në Teheran me propozime të rishikuara për t’i dhënë fund luftës tetëmujore dhe ndërsa Uashingtoni peshon nëse do të rifillojë operacionet e mëdha luftarake pas zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.